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Сегодня, 20:04

Эммерсон: «Иногда волнуюсь, что Иванов в своем возрасте так переживает за команду»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Урала» Эммерсон рассказал о поддержке президента клуба Григория Иванова.

— Григорий Викторович с нами на трибуне, поддерживает, ездит с командой везде. Дай Бог ему здоровья! На самом деле, я иногда даже волнуюсь, что он в своем возрасте так переживает. Но он добавляет нам ощущения отцовской заботы, потому что человек настолько любит футбол, что он везде с нами.

— Что он в раздевалке сказал?

— В рабочей обстановке поздравил. «Молодцы, все, дальше готовимся».

Футбол
ФК Урал
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