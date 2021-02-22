Акинфеев отыграл на ноль 20-й матч в рамках Кубка России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «СКА-Хабаровск» (2:0) в 20-й раз отыграл на ноль, что является лучшим результатом в истории турнира, сообщает официальный сайт армейцев.

Российский вратарь дебютировал в Кубке еще в 2003 году в матче против «Ельца» (3:1). Уже в следующей стадии Акинфеев впервые отыграл на ноль (4:0 с «Ураланом»). Всего голкипер ЦСКА отыграл 42 матча в Кубках страны, пропустил 31 мяч и 20 раз оставил ворота в неприкосновенности.

Акинфеев 6 раз выигрывал Кубок России в составе ЦСКА.

В нынешнем сезоне 34-летний вратарь провел за армейцев 26 матчей и пропустил 25 мячей во всех турнирах.