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Акинфеев отыграл на ноль 20-й матч в рамках Кубка России

21:16
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «СКА-Хабаровск» (2:0) в 20-й раз отыграл на ноль, что является лучшим результатом в истории турнира, сообщает официальный сайт армейцев.

Российский вратарь дебютировал в Кубке еще в 2003 году в матче против «Ельца» (3:1). Уже в следующей стадии Акинфеев впервые отыграл на ноль (4:0 с «Ураланом»). Всего голкипер ЦСКА отыграл 42 матча в Кубках страны, пропустил 31 мяч и 20 раз оставил ворота в неприкосновенности.
Акинфеев 6 раз выигрывал Кубок России в составе ЦСКА.

В нынешнем сезоне 34-летний вратарь провел за армейцев 26 матчей и пропустил 25 мячей во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/cup/tsifry-i-fakty-pfk-cska-skakhabarovsk/

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