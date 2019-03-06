Юрий Семин: "Самую главную задачу мы решили"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в полуфинале Кубка России над "Рубином" (1:0) поделился эмоциями от игры.

– Самою главную задачу мы решили. Всегда тяжелые игры с "Рубином". Эта игра не исключение. Было очень сложное поле. Но обе команды много старались. Было много интересных моментов. Главное для нас, что мы хорошо закончили этот матч.

– Сильно досталось Игнатьеву за промах?

​– Зачем ругать игрока? Он правильно действовал. У него поехала нога. Мы за ошибки не ругаем. Если не добегает и не борется – это другое. (Артур Еникеев)