Юрий Ковтун: "Все хотят от "Спартака" результата здесь и сейчас. Но надо понимать, что это не всегда возможно"

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун прокомментировал поражение красно-белых в ответном матче 1/4 финала Кубка России против "Урала" (0:1, общий счет 1:2), в результате которого московский клуб прекратил борьбу за трофей.

- "Урал" выглядел очень достойно против "Спартака", думаю, это заслуга главного тренера команды, Дмитрия Парфенова, - сказал Ковтун. - Похоже, что кубковые матчи - его конек. Футболисты "Урала" выполнили все, что требовалось сегодня для успеха.

- Что думаете о вылете "Спартака"?

- Очевидно, все хотят увидеть от красно-белых результат здесь и сейчас, но надо понимать, что это не всегда возможно. Сейчас у "Спартака" получается далеко не все. Почему? Трудно сказать. С другой стороны, мне кажется, что красно-белые смогут прибавить, проходя через такие тяжелые матчи, как сегодня с "Уралом" и с "Краснодаром" в прошлые выходные. "Спартак" вылетел из Лиги Европы и Кубка России, теперь остался лишь чемпионат, в котором нельзя позволять себе упускать очки в противостояниях с клубами вроде "Урала".

- Видите ли "Спартак" в тройке по итогам чемпионата?

- "Спартак" в сегодняшнем состоянии требует очень кропотливой работы для достижения данного результата. На это потребуется много времени, команде придется приложить много усилий, чтобы набрать хорошую форму. Все, кому неравнодушен "Спартак", надеются на то, что клуб начнет побеждать, но остается только ждать, когда команда придет в себя. (Иван Торопцев)