Полуфинал Кубка России: расписание и результаты
Сегодня, 19 июля, состоятся полуфинальные матчи Олимп-Кубка России.
«Зенит» — «Спартак» — 2:1 (2:1)
Голы: Дзюба, 24 — с пенальти (1:0). Соболев, 45+1 (1:1). Кузяев, 45+3 (2:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев (Осорио, 77), Ракицкий, Иванович, Жирков, Барриос, Кузяев (Сутормин, 90), Дуглас Сантос (Оздоев, 62), Малком, Дзюба, Азмун (Дриусси, 90).
«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Гапонов (Рассказов, 53), Айртон, Крал, Бакаев, Умяров (Тил, 70), Соболев, Ларссон (Мирзов, 87).
Предупреждения: Дуглас Сантос, 2. Барриос, 17. Гапонов, 24. Ракицкий, 27. Соболев, 39. Айртон, 74. Джикия, 81. Кузяев, 81. Оздоев, 89. Жиго, 90+1.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Хатуев (Грозный), Данченко (Уфа).
ВАР: Турбин (Дмитров). Болотенков (Москва).
19 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
«Урал» (Екатеринбург) — «Химки» — 1:3 (0:3)
Голы: Гапон, 11 (0:1). Трошечкин, 36 (0:2). Полярус, 37 (0:3). Панюков, 73 (1:3).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бавин (Панюков, 70), Егорычев, Калинин, Аугустыняк (Магомадов, 82), Погребняк, Бикфалви, Кухарчик (Ефремов, 60).
«Химки»: Лантратов, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Корян (Евдокимов, 83), Мартусевич (Георгиевский, 83), Трошечкин (Алиев, 90+2), Боженов, Полярус (Кухарчук, 90+1), Дядюн (Барков, 62).
Предупреждения: Калинин, 10. Емельянов, 56. Дядюн, 60. Тихий, 66. Аугустыняк, 66. Корян, 75. Мартусевич, 80. Данилкин, 86.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Елеференко, Чельцов (оба — Москва).
ВАР: Карасев. Сафьян (оба — Москва).
19 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».