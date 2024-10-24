Митрюшкин: «В серии пенальти с «Ростовом» меня не подвела чуйка»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал взятый пенальти от хавбека «Ростова» Кирилла Щетинина в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У вратаря «Ростова» были заготовки к серии пенальти? Я не готовился никак к серии, у меня все в голове. Удар Щетинин паненкой? Смотрю, он идет, и я решил, что может случиться удар по центру. Можно сказать, что чуйка меня не подвела», — цитирует Митрюшкина «РБ Спорт».

«Локомотив» победил «Ростов» в серии пенальти со счетом 8:7. В основное время матч завершился вничью 2:2.