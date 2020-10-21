Восемь команд РПЛ вышли в 1/8 финала Кубка России. Пока вылетел только «Ротор»

21 октября команды Тинькофф РПЛ встречались с представителями Олимп -ФНЛ в третьем туре элитного раунда Бетсити Кубка России.

По итогам этих встреча сразу восемь команд РПЛ пробились в 1/8 финала: «Урал», «Спартак», «Арсенал», «Уфа», «Химки», «Ахмат», «Сочи» и «Тамбов».

«Ротор» — единственная из команд РПЛ, которая не вышла в плей-офф из элитного раунда.

Матч группы 9 «СКА-Хабаровск» — «Рубин» был перенесен на 4 ноября по просьбе казанского клуба.

В 1/8 финала автоматически квалифицировались «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо», которые по итогам сезона-2019/20 завоевали право участвовать в еврокубках. Игры первой стадии плей-офф Кубка России запланированы на 20-21 февраля.