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Нападающий «Локомотива» Воробьев: «У меня сейчас идет спад»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал о поражении от «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Конечно, хотелось продолжить играть в Пути РПЛ. Мы создавали сегодня моменты, но не смогли забить, а «Динамо» сумело это сделать и победило в серии пенальти. У нас какая-то потеря концентрации. Если искать причины, все идет от нас самих, от головы. Где-то расслабляемся. У меня сейчас идет спад. Работаем над этим. Надо правильно подойти к этой ситуации в голове и не зацикливаться, что не забиваем. Уверен, в следующем матче все у нас наладится. Чуть-чуть мы сбавили к себе требования на тренировках. Сейчас добавим, и в следующих играх все будет хорошо», — приводит слова Воробева «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет 30 ноября.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру:
Дмитрий Воробьев (футбол)
ФК Локомотив (Москва)
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