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Сегодня, 10:29

Волженкин — о победе над «Зенитом»: «Ощущалось, что это особенный матч для «Балтики»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин отреагировал на победу команды над «Зенитом» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России (1:0).

«Очень важная для нас победа, эмоции со стадиона непередаваемые. Чувствовался заряд всех болельщиков и игроков на поле. Все прошло супер. Ощущалось, что это особенный матч, в конце даже искры полетели. Надеюсь, в перспективе это будет регулярное Балтийское дерби», — цитирует Волженкина Metaratings.ru.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице группы С FONBET Кубка России, набрав 9 очков. «Зенит» с 6 очками расположился на 2-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/volzhenkin-o-pobede-nad-zenitom-oshushalos-chto-eto-osobennyi-match-dlya-baltiki-v-konce-dazhe-iskry-poleteli-279174/
Кубок России
ФК Балтика
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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