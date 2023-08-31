Волженкин — о победе над «Зенитом»: «Ощущалось, что это особенный матч для «Балтики»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин отреагировал на победу команды над «Зенитом» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России (1:0).

«Очень важная для нас победа, эмоции со стадиона непередаваемые. Чувствовался заряд всех болельщиков и игроков на поле. Все прошло супер. Ощущалось, что это особенный матч, в конце даже искры полетели. Надеюсь, в перспективе это будет регулярное Балтийское дерби», — цитирует Волженкина Metaratings.ru.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице группы С FONBET Кубка России, набрав 9 очков. «Зенит» с 6 очками расположился на 2-й строчке.