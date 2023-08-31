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Сегодня, 10:00

Глебов — о победе над «Локомотивом»: «Нужно было сделать приятно себе и болельщикам»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболист «Ростова» Данил Глебов.
Данил Глебов.
Фото ФК «Ростов»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» прокомментировал победу на «Локомотивом» в матче группового этапа FONBET Кубка России (2:1).

«Это очень нужная победа, — сказал Глебов «СЭ». — Мы должны были исправиться за два поражения. Нужно было сделать приятно себе и болельщикам, которые пришли на матч. 15 тысяч болельщиков на стадионе? Для России это запредельные цифры».

Глебов также рассказал об эпизоде с желтой карточкой.

«Почувствовал, что защитник подставляет ногу и не успевает ее убрать. Прокидывал мяч дальше. Наверное, маленькое касание было. Зацепился — упал, но я вставал и не просил пенальти, не разводил руками в адрес арбитра. У меня была спокойная реакция», — добавил Глебов.

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B Кубка России. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Данил Глебов с&nbsp;мячом. «Карпин стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен». Интервью Глебова

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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