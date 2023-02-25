«Волга» — «Зенит»: Бакаев и Кассьерра выйдут в стартовом составе, Сергеев остался в запасе
«Зенит» объявил стартовый состав на матч 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России против «Волги».
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Алип, Чистяков, Караваев, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Кассьерра.
Запасные: Одоевский, Васютин, Адамов, Сутормин, Роберт Ренан, Кирш, Круговой, Козлов, Мантуан, Сергеев.
Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 (мск).
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