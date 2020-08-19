«Волга» и «КАМАЗ» вышли в 1/64 финала Кубка России благодаря победам по пенальти

«Волга» стала очередным участником 1/64 финала Кубка России. Ульяновская команда в серии пенальти победила «Волну».

Серией пенальти закончились еще две игры — «Олимп-Долгопрудны» переиграл «Луки-Энергию», а «КАМАЗ» — «Ладу».

Кубок России

1/128 финала

«Волна» (Нижегородская область) — «Волга» (Ульяновск) — 0:0 . Пенальти — 1:4

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:1 (0:0). Пенальти — 4:5

Голы: Овсянкин, 54 — в свои ворота (0:1). Шишаев, 65 (1:1).

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Лада» (Димитровград) — 1:1 (1:0). Пенальти — 4:2

Голы: Гаглоев, 27 — с пенальти (1:0). Юсупов, 69 (1:1).

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Дружба» (Майкоп) — 3:0 (1:0)

«Коломна» — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 2:0 (0:0)

Голы: Шагинян, 55 (1:0). Стуканов, 85 (2:0).