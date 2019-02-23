Владимир Хашиг: "Краснодар" готов к напряженному графику. Чем больше матчей, тем лучше для футбола"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил о том, что клуб не менял позицию по формату проведения Кубка России. Напомним, что 24 февраля "Краснодар" играет с "Ростовом" в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

– Матч с "Ростовом" на Кубок – на третий день после встречи с "Байером" в Лиге Европы. Как идет подготовка?

– Непросто, команда вернулась домой в пятницу, в воскресенье новый матч. Но мы ратовали за двухраундовый формат Кубка и готовы к такому графику.

– То есть позицию по формату Кубка не меняли?

– Нет. Наш клуб был инициатором перемен по формату Кубка России из двух матчей на одной стадии в четвертьфинале и полуфинале. Причины понятны и просты – 30 матчей в год – это очень мало для профессиональной команды. Футболисты тренируются не ради тренировок, а ради игр, на которые приходит болельщик. Доказательство – рост аудитории. На нашем матче с "Ростовом" в четвертьфинале было более 20 тысяч, и завтра, в Ростове, придет порядка 40 тысяч болельщиков. Считаем, что и ТВ-рейтинги завтрашнего матча тоже будут на достаточно высоком уровне. Люди будут смотреть матч с удовольствием, интерес огромный! Двухраундовые стадии– это нормальное явление как для клубов, так и для болельщиков.

Идею с двухраундовыми стадиями Кубка мы считаем правильной. Вопрос лишь в датах проведения игр, места в календаре мало, и в инфраструктуре. Например, у нас есть южные города, где инфраструктура соответствует нормам – Ростов, Краснодар, Махачкала, Грозный, резервными аренами могут быть Сочи и Волгоград, плюс арена с крышей в Петербурге. И если невозможно использовать арену участников матча, возможен перенос на эти стадионы, о чем клубы должны быть заранее уведомлены. (Сергей Егоров)​