Владимир Дядюн: «Трудно говорить о том, почему оказался невостребован в премьер-лиге»

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн в интервью «Известиям» отметил, что команда серьезно настроена на этот сезон. Также он поделился мнением, почему не был востребован в РПЛ.

— Есть объяснение, почему в последние полтора года вы оказались невостребованы на уровне премьер-лиги?

— Объяснения нет. Есть много сугубо личных факторов. Можно объяснять и не объяснять. Все это может быть так и не так. Поэтому трудно говорить об этом. Надо просто делать свое дело.

— По вашим ощущениям, «Химки» уже готовы идти в премьер-лигу?

— У нас почти весь сезон впереди. Мы даже половину чемпионата не сыграли. Поэтому нам предстоит много работы и игры. Нам есть что доказывать — и себе, и другим. Так что настроены серьезно и хотим побеждать.