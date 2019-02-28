Виктор Классон – о матче с "Ростовом": "Может быть, действительно не хватило времени на восстановление"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью клубной пресс-службе прокомментировал поражение "Ростову" (0:1) в рамках ответного четвертьфинального матча Олимп-Кубка России.

"Быки" уступили "Ростову" по итогам двухматчевого противостояния (общий счет – 2:3).

– За три дня перед игрой с "Ростовом" я восстановился не на полные 100 процентов, но был готов к игре. Чего нам не хватило с "Ростовом"? Может быть, действительно времени на восстановление. Играя на пару дней позже, возможно, сил бы у нас было больше. Думаю, что самое главное чего нам не хватило – это удачи. Мы большую часть матча провели в атаках. Имели несколько хороших моментов. Да, их было не так много, но если бы мы реализовали хотя бы один, то все пошло бы иначе. К сожалению, реализация нас подвела. Ростовчане оборонялись хорошо, – сказал Классон в интервью пресс-службе "Краснодара" на Youtube-канале клуба.

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