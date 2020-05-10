Ветеран «Зенита» предложил делегировать «Спартак» в Лигу Европы

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак рассказал, какой он видит судьбу Кубка России, если сезон не будет доигран из-за коронавируса.

— Надо поступить логически и, исходя из рейтинга предыдущих международных выступлений, делегировать в Лигу Европы «Спартак», — цитирует Спивака «Петербургский вестник». — Говорю так при всем уважении к «Уралу» и Диме Парфенову — у них, увы, нет опыта выступлений на таком уровне. «Спартак» — это бренд, хороший состав, команда, способная принести России важные рейтинговые очки. Подчеркну — это сугубо мое мнение.