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Ветеран «Зенита» предложил делегировать «Спартак» в Лигу Европы

14:05
Ветеран «Зенита» предложил делегировать «Спартак» в Лигу Европы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ветеран «Зенита» предложил делегировать «Спартак» в Лигу Европы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак рассказал, какой он видит судьбу Кубка России, если сезон не будет доигран из-за коронавируса.

— Надо поступить логически и, исходя из рейтинга предыдущих международных выступлений, делегировать в Лигу Европы «Спартак», — цитирует Спивака «Петербургский вестник». — Говорю так при всем уважении к «Уралу» и Диме Парфенову — у них, увы, нет опыта выступлений на таком уровне. «Спартак» — это бренд, хороший состав, команда, способная принести России важные рейтинговые очки. Подчеркну — это сугубо мое мнение.

Дополнительная информация:

https://spbdnevnik.ru/

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