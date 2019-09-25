Валерий Карпин: «Хорошо, что другие футболисты получили игровое время и проявили себя»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после игры 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Мордовией» (2:0) поделился эмоциями от победы и объяснил причины ротации состава.

— Первый тайм игры сложился для «Ростова» тяжело. В чем причина?

— Матчи на Кубок России с командами из ФНЛ почти всегда даются тяжело. Проходных игр практически не бывает.

— После этой игры можно сказать, что поражение от «Тамбова» забыто?

— Мы не концентрировались на прошлой игре, тем более в игре с «Мордовией» состав практически полностью обновился. Говорить о прошедших матчах смысла не вижу.

— В чем причина такой широкой ротации?

— У нас через два дня игра с «Динамо», кроме того, часть игроков по медицинским показаниям не может играть на искусственном поле. Хорошо, что другие футболисты получили игровое время и проявили себя. Благодарен ребятам.

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