Президент «Ростова»: «Не планируем отпускать Карпина. У него большой кредит доверия»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможном уходе главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

«Мы никуда не планируем отпускать Валерия Георгиевича. У него большой кредит доверия. Он главный тренер «Ростова». Результаты? Бывают разные результаты. Почему не набираем очки, которых хотелось бы? Много для этого причин: синдром второго сезона, психологические, команда молодая», — сказал Арутюнянц.

«Ростов» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. В заключительном туре команда Карпина сыграет с «Уралом» за выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. В активе обеих команд по 8 очков.

В РПЛ «Ростов» с 10 очками занимает 12-е место после 10 туров.