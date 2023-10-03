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Сегодня, 19:42

Семак прокомментировал победу над «Балтикой» в FONBET Кубке России

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Балтикой» (2:1) в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Кубковая игра, которая держала в напряжении до конца матча в виду такого скользкого счета, где все могло измениться — любой рикошет, любой момент, начал Семак. Смотреть было достаточно нервно. Но если в первом тайме позволяли сопернику подавать с фланга и создавать моменты у наших ворот, то во втором тайме достаточно надежно сыграли в обороне и в атаке, учитывая то, как работает в обороне «Балтика». Очень много они работают в обороне, стараются агрессивно обороняться, большой объем работы. Обороняются они хорошо. Если учитывать их умение играть в обороне, создали достаточное количество моментов. Хотелось бы раньше забить для того, чтобы успокоиться, были у нас хорошие моменты, но, к сожалению, не смогли этого сделать. В любом случае, абсолютно заслуженная победа, будем готовиться к следующему матчу.

— Какая ситуация с Кержаковым и Марио?

— Пока по Мише Кержакову есть проблемы, мышцы беспокоят. Вроде ничего серьезного пока не обнаружили. Есть у него определенный спазм приводящей мышцы. По Марио пока непонятно. Думаю, плохого диагноза удалось избежать, а конкретно — воспаление спадет и сможем сказать, что с ним конкретно.

— Вы избрали гибрид — с мячом правым защитником был Эракович, без мяча перестраивались в тройку центральных. Почему избрали именно такой вариант схемы?
— Нам показалось, что на сегодняшний день тот состав, который у нас есть, подходит под ту модель, которую мы и выбрали. Плюс состояние игроков — игроки, которым нужно было дать поиграть, чтобы поддерживать тонус. Отсюда и выбор именно такой модели.

«Зенит» (11 очков) вышел на первое место в группе C, обойдя «Балтику» (9 очков). В заключительном туре сине-бело-голубые 31 октября дома сыграют с «Крыльями Советов».

Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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