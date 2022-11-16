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16 ноября, 15:56

В «Нижнем Новгороде» заявили, что получили письмо от РФС о проведении Матча Звезд Кубка России

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов в разговоре с «СЭ» заявил, что в клуб пришло письмо о возможном проведении Матча Звезд Кубка России.

«Да, мы получили письмо от РФС. Кто из наших игроков может принять участие? Тимур Сулейманов. Он лучший бомбардир команды на данный момент, примет участие в этом мероприятии», — сказал Кудряшов «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд клубов РПЛ и ФНЛ получили письма РФС со списком игроков и просьбой рассмотреть участие их футболистов в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Кубка России в начале декабря.

Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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