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«В команде сейчас уныние и грусть». Игроки «Химок» переживают поражение в финале

19:34
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Защитник «Химок» Илья Кухарчук поделился эмоциями после поражения финале Олимп Кубка России от «Зенита» (0:1).

— Идеальный матч был бы тогда, когда бы мы одержали победу, — сказал Кухарчук в эфире «Матч ТВ». — А так — 0:1. Какой идеальный матч?

Так сыграли хорошо, собрано. Могли забить, так что в команде сейчас уныние и грусть.

Тренер пока ничего не говорил. Поздравил с окончанием сезона. Думаю, разбор полетов будет завтра.

Зенит — Химки

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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