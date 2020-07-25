«В команде сейчас уныние и грусть». Игроки «Химок» переживают поражение в финале
19:34
Защитник «Химок» Илья Кухарчук поделился эмоциями после поражения финале Олимп Кубка России от «Зенита» (0:1).
— Идеальный матч был бы тогда, когда бы мы одержали победу, — сказал Кухарчук в эфире «Матч ТВ». — А так — 0:1. Какой идеальный матч?
Так сыграли хорошо, собрано. Могли забить, так что в команде сейчас уныние и грусть.
Тренер пока ничего не говорил. Поздравил с окончанием сезона. Думаю, разбор полетов будет завтра.
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...