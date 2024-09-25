«Урал» и «СКА-Хабаровск» встретятся в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в среду, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за десять минут до игры и также доступна для просмотра на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Основные события противостояния «Урал» — «СКА-Хабаровск» можете отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды первой лиги стартуют в Кубке России с четвертого раунда пути регионов. В турнире ФНЛ «Урал» набрал 21 очко в 11 турах и идет на втором месте. «СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке с 12 очками.