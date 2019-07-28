Ульяновская "Волга" забила 6 голов клубу из поселка в Кубке России

Ульяновская "Волга" вышла в 1/64 финала Олимп-Кубка России. В игре 1/128 финала волжане разгромили любительский клуб "Химик-Август" из посела Вурнары Чувашской республики - 6:1.

В 1/256 финала "Химик-Август" одолел клуб Олимп-ПФЛ "Лада" Димитровград (2:0).

Олимп - Кубок России

1/128 финала

"Волга" (Ульяновск) - "Химик-Август" (Вурнары) - 6:1 (5:0)

Голы: Рахманов, 12 (1:0). Лацузбая, 24 (2:0). Рахманов, 30 (3:0). Лацузбая, 33 (4:0). Воронин, 44 (5:0). Цыганцов, 54 (6:0). Бычков, 58 (6:1).