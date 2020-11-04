«Рубин» сообщил о состоянии и характере травмы полузащитника Дарко Йевтича. В матче группового этапа Бетсити Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (1:0) хавбек потерял сознание на поле после единоборства с соперником.

По информации пресс-службы казанцев, у Йевтича диагностировано тяжелое сотрясение и сломана кость носа. После госпитализации футболист чувствует себя удовлетворительно и уже присоединился к команде.

Йевтич получил травму после жесткого столкновения с нападающим хозяев Владиславом Брагиным, который ударил игрока казанцев локтем в голову. Рубиновец остался лежать на искусственном газоне, на его лице появилась кровь. Спустя некоторое время футболист смог сам подняться, однако в то время, как медицинская бригада «Рубина» оказывала ему первую помощь, игрок потерял сознание и вновь рухнул на футбольное поле. Его привели в чувство, поместили на носилки и отнесли в машину скорой медицинской помощи, на которой отвезли в одну из больниц Хабаровска.