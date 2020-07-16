У фигуры Дзюбы в Подольске оторвали голову накануне полуфинала Кубка

Продолжаются злоключения с алюминиевой фигурой нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы в Подольске. Четверо парней оторвали ей голову, испражнились и сделали фотографии, сообщает Telegram-канал Mash. Местные жители написали на них заявление.

Напомним, осенью прошлого года две девушки оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Фигуры Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира-2018, где форвард стал одним из лидеров национальной команды, которая дошла до четвертьфинала.

19 июля в Санкт-Петербурге состоится полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».