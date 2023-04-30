Экс-тренер «Зенита» Мельников оценил нынешний формат FONBET Кубка России

Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников поделился мнением о нынешнем формате FONBET Кубка России. Он отметил, что пока непонятно, останется ли турнир на следующий сезон.

— Я ближе к концу турнира, кажется разобрался, что к чему. На первых порах вообще мало что понимал, — признался Мельников. — Кто-то проиграл, но не вылетел. Перешел в другую группу. Снова играет. Сейчас, я так понимаю, ЦСКА или «Урал» выходит в Суперфинал. И будет кто-то из них играть с победителем пары «Акрон» — «Краснодар». Так?

— Проигравший в паре ЦСКА — «Урал» сыграет с победителем дуэли «Акрон» — «Краснодар», и дальше уже будет Суперфинал, в котором встретятся лучшие команды Пути РПЛ и Пути регионов. Еще четыре матча впереди.

— Да? Оказывается, вот так? Я думал, все по-другому. Но это уже не кубок. Это турнир, который нужно назвать как-то по другому. Потому что кубок ассоциируется с системой, когда тот, кто проиграл, должен вылететь, а тот, кто выиграл, — пройти дальше. Так всегда было. Ну если это кубок. А этот турнир, который придумали, может, и хороший. Но не похож на кубковый.

Он отметил, что турнир слишком запутанный и посоветовал организаторам упростить его, чтобы он был похож на Кубок.