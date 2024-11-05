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Сегодня, 19:08

Станкович перепутал Карпина и Мостового в интервью перед матчем с «Ростовом»

Руслан Минаев
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Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович перепутал имя Валерия Карпина, говоря об игре «Ростове» перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Сербский специалист говорил по-итальянски, назвав фамилию Мостового. Услышав от переводчика фамилию Карпина, Станкович извинился.

«Извините. Извините. Конечно, Карпин. Грубая ошибка. Валерий, извиняюсь (улыбается)», — сказал Станкович.

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

Александр Мостовой
Валерий Карпин
Деян Станкович
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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