Станкович перепутал Карпина и Мостового в интервью перед матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович перепутал имя Валерия Карпина, говоря об игре «Ростове» перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Сербский специалист говорил по-итальянски, назвав фамилию Мостового. Услышав от переводчика фамилию Карпина, Станкович извинился.

«Извините. Извините. Конечно, Карпин. Грубая ошибка. Валерий, извиняюсь (улыбается)», — сказал Станкович.

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.