Тренер «Енисея» сравнил победы над «Локомотивом» и «Рубином» в БЕТСИТИ Кубке России

Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин сравнил победы над «Локомотивом» и «Рубином» в розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России.

«Любая победа — это радость для футболистов, какой-то этап нашей работы, я не хочу их сравнивать, это было бы неправильно. Когда обыгрывали «Локомотив», реально оценивали свои силы. В начале игры понимали, что не совсем к ним готовы, а потом мы стали играть в свой футбол. Сегодня мы опять решили играть в наш футбол.

Знаете, если я скажу, что в какой-то игре можно отстоять где-то в обороне — это будут красивые слова. Мы не станем запираться у своих ворот, хотя возможно, соперник нас туда загонит", — цитирует тренера ТАСС.

Команда из Красноярска впервые в истории пробилась в полуфинал Кубка России, до этого лучшим результатом клуба был выход в четвертьфинал в сезоне-2012/13.