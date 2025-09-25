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Тихонов назвал принципиальной победу над «Амкалом» в Кубке России

Дарик Агаларов
корреспондент

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов назвал принципиальной победу над «Амкалом» (2:1) в четвертом раунде пути регионов FONBET Кубка России.

— Принципиально ли было обыграть команду из медиалиги?

— Послушайте, я думаю, для «Амкала» так же принципиально обыграть команду ФНЛ, правильно? То же самое и у нас. Мы один раз играли с «Амкалом» на сборах в Турции и проиграли. Правда, мы играли молодежью, вторым составом. Хочу пожелать «Амкалу» удачи. Ребята — молодцы, были бы поудачливее — могли бы в конце победить. А так, они забили отличный гол. У нас тоже было много моментов, а у «Амкала» вратарь великолепный. Если бы не вратарь, я думаю, мы забили бы 3-4 мяча.

— Удивил ли уровень «Амкала»?

— Было тяжело, когда вся команда «Амкала» сидела в защите в первом тайме. Было трудно вскрывать оборону. Во втором тайме «Амкалу» стало полегче, он стал прессинговать. Но, повторюсь, если бы не вратарь, я думаю, мы забили бы 3-4 гола.

— Выделили бы кого-то из «Амкала» персонально?

— Давайте не буду персонально. Хорошая команда. Это еще не было Скроботова, центрального защитника, еще какие-то потери были. Все то же самое, что и у нас.

— Кого бы подписали из «Амкала»?

— Васю Маврина, я же его тренировал. У меня была команда «Спарта», он там был.

— Хотели бы, чтобы команды из медиалиги участвовали в Кубке России?

— Пускай, конечно, играют. Если это нравится болельщикам, почему нет? Пускай играют, доставляют удовольствие кому-то.

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Андрей Тихонов
Кубок России
ФК Амкал
ФК Енисей
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