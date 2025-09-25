Семин объяснил вылет «Амкала» из Кубка России

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» вылет «Амкала» из FONBET Кубка России.

Команда уступила «Енисею» (1:2) в матче четвертого раунда Пути регионов.

«Вылетели и все, естественно. Правильно. Более профессиональный клуб, «Енисей», выиграл. У красноярцев более квалифицированные игроки, тренер. Они же профессионалы, должны обыгрывать таких соперников. Поэтому они их и обыграли — что здесь неясного?» — сказал Семин «СЭ».

«Амкал» был последним клубом из медиалиги в розыгрыше Кубка России-2025/26. До него из турнира вылетели Broke Boys, которые также дошли до четвертого раунда Пути регионов и уступили «Соколу» (0:2), а также 2DROTS, проигравшие «Космосу» (0:1) во втором раунде.