«Торпедо» по пенальти обыграл «СКА-Хабаровск» в 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России
В матче 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России «Торпедо» прошел «СКА-Хабаровск».
Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее был столичный клуб — 4:2.
БЕТСИТИ Кубок России
1/64 финала
«Торпедо М» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:0. Пенальти — 4:2
«Торпедо М» (Москва): Довбня, Шумских, Самсонов, Евдокимов, Темников, Кравчук, Померко, Рязанцев (Енин, 63), Султонов, Полубояринов (Адаев, 63), Лебеденко (Калмыков, 63).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Самок, Литвин, Эммерсон, Грачев, Кольцов, Носов (Мануйлов, 67), Никифоров, Мартусевич, Батютин (Галимов, 67), Першин (Илик, 82), Булия.
Предупреждения: Мартусевич, 18. Темников, 60.
Судья: Цыганок (Владивосток).
4 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок». 450 зрителей.
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