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«Торпедо» по пенальти обыграл «СКА-Хабаровск» в 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России

22:16
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В матче 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России «Торпедо» прошел «СКА-Хабаровск».

Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее был столичный клуб — 4:2.

БЕТСИТИ Кубок России

1/64 финала

«Торпедо М» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:0. Пенальти — 4:2

«Торпедо М» (Москва): Довбня, Шумских, Самсонов, Евдокимов, Темников, Кравчук, Померко, Рязанцев (Енин, 63), Султонов, Полубояринов (Адаев, 63), Лебеденко (Калмыков, 63).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Самок, Литвин, Эммерсон, Грачев, Кольцов, Носов (Мануйлов, 67), Никифоров, Мартусевич, Батютин (Галимов, 67), Першин (Илик, 82), Булия.

Предупреждения: Мартусевич, 18. Темников, 60.

Судья: Цыганок (Владивосток).

4 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок». 450 зрителей.

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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