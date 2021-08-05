Калмыков: «Торпедо» хочет показать в Кубке России, что ничем не хуже клуба РПЛ»

Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков прокомментировал победу в 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России над «СКА-Хабаровском» (0:0, 4:2 — пен.)

«Бывает, что просто мяч в ворота не идет. Сегодня, например, был момент, когда наш игрок бьет, случается рикошет, вратарь уже выключился из игры, а мяч просто прилетает ему в руку. Я думаю, мы с этим невезением справимся и начнем реализовывать свои моменты», — цитирует Калмыкова пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо» прошел в следующую стадию БЕТСИТИ Кубка России.