Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Калмыков: «Торпедо» хочет показать в Кубке России, что ничем не хуже клуба РПЛ»

14:36
Теги:

Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков прокомментировал победу в 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России над «СКА-Хабаровском» (0:0, 4:2 — пен.)

«Бывает, что просто мяч в ворота не идет. Сегодня, например, был момент, когда наш игрок бьет, случается рикошет, вратарь уже выключился из игры, а мяч просто прилетает ему в руку. Я думаю, мы с этим невезением справимся и начнем реализовывать свои моменты», — цитирует Калмыкова пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо» прошел в следующую стадию БЕТСИТИ Кубка России.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — снова пятая
Это просто японская бомба! Россия улетела в финал, вытянув абсолютно мертвый сет у Бразилии
«Настолько нас боятся, что только судейством могут остановить!» Ватерполистки выдали героический матч против США и расплакались после сирены
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты 1/2 финала, игра Россия — Бразилия
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд