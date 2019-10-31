«Торпедо» обыграло «Балтику» в 1/8 финала Кубка

В матче 1/8 финала Олимп-Кубка России «Торпедо» выиграло у «Балтики» (1:0).

Единственный мяч на 53-й минуте забил Иван Сергеев. В 1/4 финала Кубка страны «Торпедо» сыграет с «Химками», которые ранее обыграли «Оренбург» (2:1).

Олимп-Кубок России

1/8 финала

«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (0:0)

Гол: Сергеев, 54.

«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Самсонов, Елисеев, Шоркин, Божин, Рязанцев (Шустиков, 90+3), Лях, Лебеденко (Калугин, 86), Сергеев, Максимов (Самошников, 46).

«Балтика»: Латышонок, Плопа (Тишкин, 70), Маклаков, Мещанинов, Наилсон, Кашчелан, Альшин, Шаваев, Казаев, Глушков, Аллеф.

Предупреждения: Шишкин, 41. Плопа, 48. Шаваев, 50. Кашчелан, 54. Божин, 66. Казаев, 86. Самошников, 87. Мещанинов, 90. Альшин, 90+2.

Судьи: Казарцев. Абусуев, Кудрявцев (все — Санкт-Петербург).

31 октября. Москва. Стадион ««Торпедо» им. Э. А. Стрельцова». 2100 зрителей.