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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Торпедо» — «Крылья Советов»: Соболев остался в запасе самарцев

18:31
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В матче 1/16 финала Кубка России «Торпедо» принимает «Крылья Советов». Стали известны стартовые составы команд.

«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Божич, Шоркин, Рязанцев, Магаль Самошников, Калугин, Галоян, Лебеденко, Сергеев.

Запасные: Цыган, Цицилин, Багаев, Самсонов, Шустиков, Елисеев, Орехов, Татаринов, Максимов.

«Крылья Советов»: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Мияйлович, Антон, Смирнов, Канунников, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Киселев, Соболев.

Торпедо М — Крылья Советов

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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