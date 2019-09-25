«Торпедо» — «Крылья Советов»: Соболев остался в запасе самарцев
18:31
В матче 1/16 финала Кубка России «Торпедо» принимает «Крылья Советов». Стали известны стартовые составы команд.
«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Божич, Шоркин, Рязанцев, Магаль Самошников, Калугин, Галоян, Лебеденко, Сергеев.
Запасные: Цыган, Цицилин, Багаев, Самсонов, Шустиков, Елисеев, Орехов, Татаринов, Максимов.
«Крылья Советов»: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Мияйлович, Антон, Смирнов, Канунников, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Киселев, Соболев.
Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября