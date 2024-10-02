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Сегодня, 14:45

Точилин: «Вывеска «Динамо» — «Спартак» всегда вызывает огромный интерес»

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Экс-капитан «Динамо» Александр Точилин в комментарии «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых против «Спартака» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это матч станет продолжением прошлой встречи, когда они сыграли со счетом 2:2. Но, из-за того что это Кубок России, команды, скорее всего, будут играть не в оптимальных составах. Но, так или иначе, вывеска «Спартак» — «Динамо» всегда вызывает огромный интерес у болельщиков. И, как всегда, от таких игр хочется ждать отличного футбола, побольше забитых мячей и бескомпромиссной игры с обеих сторон», — сказал Точилин «СЭ».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 2 октября на «ВТБ Арене» в 19:00 по московскому времени.

Денис Сафронов

Александр Точилин
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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