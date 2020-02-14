Известный в прошлом нападающий «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал «СЭ» слова бывшего президента ЦСКА Шахруди Дадаханова. Экс-глава армейского клуба рассказал, что он и «Локомотив» дали главному судье финала Кубка России-2000 Николаю Левникову по 5 000 долларов. «Локо» выиграл ту встречу 3:2.

— Я читал, что сказал Дадаханов, — начал Терехин. — Да там были нормальные обстоятельства игры! У Максима Бокова была чистая красная карточка. Кто-то из нашей команды выбегал один на один (Дмитрий Булыкин — Прим. «СЭ»), фол — и чистое удаление. А у нас потом Диму Лоськова удалили, и мы потом десять на десять доигрывали матч.

— «Локомотив» победил. После игры о чем говорили в раздевалке?

— А я помню, что сразу пошел на допинг-контроль. Я ушел, час сидел там и в раздевалку даже не заходил.

— О разговорах про доллары раньше не слышали?

— Это я не в курсе. Даже не знаю, не могу сказать, кто и что давал. Без понятия. (Гоша Чернов)