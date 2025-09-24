«Текстильщик» — «Факел»: трансляция матча Кубка России онлайн
«Текстильщик» и «Факел» встретятся в матче Кубка России
«Текстильщик» и «Факел» встретятся в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Текстильщик» в Иваново, стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.
Следить за основными событиями игры «Текстильщик» — «Факел» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.
В Пути регионов «Текстильщик» победил «Тверь» (0:0, пенальти — 5:4) и вологодское «Динамо» (1:1, пенальти — 2:0). «Факел» с другими клубами первой лиги начинает с четвертого раунда.
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