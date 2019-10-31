Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о тактике команды на матч 1/8 Олимп — Кубка России против «Ростова».

— Последнюю игру Зобнин провел на позиции восьмерки. Это отличный игрок с отличной техникой. Кто вам сказал, что он будет играть справа? — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

У «Ростова» нет второй команды. Они идут на втором месте в чемпионате. Это неспроста. Очень организованная команда. Они знают, что делать на стандартах, в начале игры, как играть в атаке или обороне.

Я не могу назвать этот состав вторым. Эти футболисты готовы к игре и хотят доказать, что достойны выходить в основном составе.

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