«Тамбов» переиграл «Динамо» из Брянска в матче Кубка России

«Тамбов» одержал вторую победу на групповой стадии Бетсити Кубка России. Команда из Тамбова на выезде переиграла брянское «Динамо» — 2:0.

«Тамбов» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка страны.

Россия. Кубок

Группа 10

«Динамо Бр» (Брянск) — «Тамбов» — 0:2 (0:1)

Голы: Онугха, 11 (0:1). Шахов, 85 (0:2).

«Динамо Бр» (Брянск): Вамбольт, Васильев (Луппа, 46), Никитин, Чиркин (Каретник, 46), Сорокин, Пазин (Пикатов, 76), Валикаев (Циберкин, 63), Шебанов, Дрогунов, Мараев, Вотинов.

«Тамбов»: Чагров, Рыбин, Шахов, Ароян (Таказов, 46), Володько, Каплиенко (Чуперка, 46), Килин, Карасев (Жалолиддинов, 46), Тилль (Шляков, 81), Кабахидзе, Онугха (Костюков, 62).

Предупреждения: Тилль, 52. Жалолиддинов, 77.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

21 октября. Брянск. Стадион «Динамо».