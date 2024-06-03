Стрепетов: «За золотой кубковый гол Алипу можно простить все ошибки»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от победы петербуржцев в Суперфинале FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1).

«Впечатления от игры двоякие, но самое главное, что «Зенит» – чемпион и обладатель кубка. Как говорят, игра забывается – результат остается. А результат у «Зенита» отличный. И петербуржцы отличились в этом матче характером, настроем, играли до конца.

Да, Кассьерра, Сергеев, Клаудинью свои моменты не реализовали, Артур, Педро, которые должны забивать, тоже «молчали». И победу принесли Нино и бриллиант Казахстана Алип. Я Алипу все ошибки прощаю за этот великолепный золотой кубковый гол», – приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.