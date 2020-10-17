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Стало известно время начала матчей 3-го тура Кубка России

16:39
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Стало известно время начала матчей 3-го тура элитного раунда Кубка России. Большиснтво матчей пройдут 21 октября.

Встреча «СКА-Хабаровск» — «Рубин» перенесена на 4 ноября

21 октября

15:00 — «Енисей» — «Спартак»

15:00 — «Текстильщик» — «Арсенал»

16:00 — «Нижний Новгород» — «Химки»

17:00 — «Оренбург» — «Сочи»

18:00 — «Крылья Советов» — «Ротор»

18:00 — «Динамо» Брянск — «Тамбов»

18:30 — «Шинник» — «Ахмат»

19:00 — «Велес» — «Урал»

19:00 — «Чертаново» — «Уфа»

4 ноября

10:00 — «СКА-Хабаровск» — «Рубин»

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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