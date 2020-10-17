Стало известно время начала матчей 3-го тура Кубка России
Стало известно время начала матчей 3-го тура элитного раунда Кубка России. Большиснтво матчей пройдут 21 октября.
Встреча «СКА-Хабаровск» — «Рубин» перенесена на 4 ноября
21 октября
15:00 — «Енисей» — «Спартак»
15:00 — «Текстильщик» — «Арсенал»
16:00 — «Нижний Новгород» — «Химки»
17:00 — «Оренбург» — «Сочи»
18:00 — «Крылья Советов» — «Ротор»
18:00 — «Динамо» Брянск — «Тамбов»
18:30 — «Шинник» — «Ахмат»
19:00 — «Велес» — «Урал»
19:00 — «Чертаново» — «Уфа»
4 ноября
10:00 — «СКА-Хабаровск» — «Рубин»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.