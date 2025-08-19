«Спартак» Тамбов и «Металлург» Липецк проведут матч во 2-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 19 августа. Игра пройдет на стадионе «Спартак» в Тамбове и начнется в 19.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

19 августа 2025, 19:15. Спартак (Тамбов)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Спартак» Тамбов — «Металлург» Липецк можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире ведут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в окне федерального телеэфира на платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало эфира — в 19.10 мск.

«Спартак» Тамбов и «Металлург» Липецк на этом этапе начинают свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.