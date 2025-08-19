«Амкал» побьет два рекорда в матче Кубка России против «Калуги»

Медийный клуб «Амкал» объявил стартовый состав на матч FONBET Кубка России с «Калугой».

За команду выйдет бывший баскетболист Павел Подкользин, рост которого составляет 226 см. Таким образом, он станет самым высоким футболистом в истории футбола.

Также в стартовом составе выйдет 14-летний Василий Гончаров. Полузащитник станет самым молодым игроком в истории турнира. Гончаров родился 31 декабря 2010-го. Сейчас рекорд принадлежит Роману Сафонову, который в 2024-м сыграл за «Кубань» в 14 лет 8 месяцев и 27 дней.

Подкользин с 2004 по 2006 год он выступал за «Даллас», за который провел 6 матчей в НБА. В России он играл за «Химки», «Нижний Новгород», «Новосибирск», «Сахалин» и другие клубы.