«Спартак» встретится с «Ростовом» в домашнем матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция стартует за 45 минут до игры и также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. С ключевыми событиями игры «Спартак» — «Ростов» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Ответный матч 1/4 финала между этими соперниками состоится в Ростове-на-Дону 27 ноября. В октябре команды встречались в 11-м туре РПЛ, в этой игре в Москве «Спартак» одержал победу со счетом 3:0.