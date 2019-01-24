"Спартак" оштрафован за пиротехнику в матче с "Уралом"

В четверг, 24 января, в Доме футбола состоялось заседание КДК РФС. По его итогам главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев и тренер вратарей Виталий Кафанов оштрафованы на 3 тысячи каждый за выход за пределы технической зоны в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Локомотива" (0:1).

"Спартак" заплатит 120 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники и бросание ее на поле в игре с Кубка страны с "Уралом" (1:1).

Также РФС снова подтвердил дисвалификацию защитника "Псков-747" Ивана Ершова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ранее сообщалось, что 39-летний футболист попался на допинге в конце сентября. В его крови были обнаружены триметазидин и мельдоний. Срок дисквалификации отсчитывается от 24 сентября 2018 года.