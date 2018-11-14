КДК РФС утвердил дисквалификацию защитника "Пскова-747" Ершова за допинг

Защитник ФК "Псков-747" Иван Ершов дисквалифицирован на 4 года, сообщает официальный сайт РФС. Такое решение было принято КДК РФС на основании вердикта РУСАДА.

- Применить к футболисту Ершову Ивану санкцию в виде дисквалификации сроком на 4 (четыре) года за совершение нарушения антидопинговых правил, предусмотренных пунктом 2.1. Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 года № 947, - говорится в тексте решения. - Датой начала дисквалификации считать 24 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что 39-летний футболист попался на допинге в конце сентября. В его крови были обнаружены триметазидин и мельдоний.

Иван Ершов долгое время играл за тульский "Арсенал" и в 2014 году забил первый гол этой команды в премьер лиге. Также выступал за "Черноморец", "Волгарь-Газпром", липецкий "Металлург" и другие клубы.