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Спартак — Оренбург: счет и результат матча Кубка России 5 августа 2026 — кто выиграл

Сегодня, 15:00

«Спартак» — «Оренбург»: счет и результат матча Кубка России

Наиль Умяров, игрок «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» примет «Оренбург» в рамках группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 5 августа. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Счет появится на этой странице после окончания матча.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
05 августа, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в перекличке. Ключевые события встречи «Спартак» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке. Начало эфира — в 18.00 мск.

Ответная встреча состоится 24 ноября в Оренбурге.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo; и &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн-трансляция кубковых матчей 5&nbsp;августа 2026 года.«Спартак» — «Оренбург» и «Факел» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка
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Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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