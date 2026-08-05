«Спартак» — «Оренбург»: счет и результат матча Кубка России

«Спартак» примет «Оренбург» в рамках группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 5 августа. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Счет появится на этой странице после окончания матча.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

05 августа, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в перекличке. Ключевые события встречи «Спартак» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке. Начало эфира — в 18.00 мск.

Ответная встреча состоится 24 ноября в Оренбурге.