«Спартак» — «Оренбург»: ориентировочные составы команд на матч Кубка России

«Спартак» и «Оренбург» сыграют в матче первого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 5 августа. Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

05 августа, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

Ориентировочный состав «Спартака»:

Помазун — Саусь, Джику, Ву, Парада — Пруцев, Умяров — Массалыга, Барко, Маркиньос — Угальде

Ориентировочный состав «Оренбурга»:

Ходанович — Поройков, Ценов, Касимов, Ведерников — Назаренко, Иващенко — Бош, Пуэбла, Голыбин — Савельев

Официальные стартовые составы «Спартака» и «Оренбурга» станут известны примерно за час до начала встречи.

У «Спартака» из-за травмы не сыграет полузащитник Даниил Зорин, под вопросом участие хавбека Жедсона Фернандеша. У «Оренбурга» из-за дисквалификации игру пропустит хавбек Евгений Болотов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Оренбург» можно будет в матч-центре на нашем сайте.