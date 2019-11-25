«Спартак» не будет переносить матч с ЦСКА в «Лужники»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не намерен переносить домашний матч 1/4 финала Олимп-Кубка России против ЦСКА с «Открытие Арены» в «Лужники». Встреча должна состояться 4 или 5 марта 2020 года. «Лужники» заявлены красно-белыми как резервная арена на нынешний сезон.

— Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит «Лужники», болельщикам добираться удобнее, — цитирует «РИА Новости» Федуна. — Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча.

Последний раз ЦСКА и «Спартак» встречались в «Лужниках» 21 марта 2013 года в чемпионате России. Игра завершилась вничью — 2:2.