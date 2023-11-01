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Сегодня, 22:47

«Спартак» — «Краснодар»: у Соболева двойное касание при пенальти — гол правильно не засчитан

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Александр Соболев.
Фото Скриншот видео

На 84-й минуте матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» Александр Соболев забил гол с пенальти, сравняв счет.

Но взятие ворот через две минуты было правильно отменено с помощью видеоассистентов Павла Шадыханова и Дмитрия Сафьяна. Он провели проверку и увидели, что при выполнении 11-метрового удара Соболев дважды дотронулся до мяча — он коснулся мяча второй раз до того, как его коснулся другой игрок.

Нарушение нечастое, но в матчах, где используются ВАР, его стали замечать.

FONBET Кубок России. Группа D
01 нояб, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:3
Краснодар

Александр Соболев
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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