«Спартак» — «Краснодар»: у Соболева двойное касание при пенальти — гол правильно не засчитан

На 84-й минуте матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» Александр Соболев забил гол с пенальти, сравняв счет.

Но взятие ворот через две минуты было правильно отменено с помощью видеоассистентов Павла Шадыханова и Дмитрия Сафьяна. Он провели проверку и увидели, что при выполнении 11-метрового удара Соболев дважды дотронулся до мяча — он коснулся мяча второй раз до того, как его коснулся другой игрок.

Нарушение нечастое, но в матчах, где используются ВАР, его стали замечать.